В Москве мужчина надругался над девушкой в апарт-отеле и получил срок

В Москве мужчину осудили за нападение на девушку в апарт-отеле
В Москве мужчина попал под суд за нападение на девушку в апарт-отеле. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Киевской улице. По версии следствия, фигурант дела попытался изнасиловать незнакомку. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла убежать, а после обратилась в правоохранительные органы», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили дело по статьям о покушении на изнасилование и иных насильственных действиях сексуального характера.

Суд приговорил фигуранта к пяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

До этого в Испании компания из восьми иностранцев надругалась над девушкой в отеле. Молодые люди в возрасте 18-26 лет заманили пострадавшую в один из номеров, где оплевывали, оскорбляли и совершали действия сексуального характера, снимая все на камеру.

Ранее сын священника изнасиловал российскую школьницу, а потом ее за это затравили.

 
