Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть базы США в регионе. Заявление аятоллы распространила гостелерадиокомпания Ирана.

Он отметил, что Исламская Республика всегда стремилась поддерживать теплые и конструктивные отношения со всеми государствами, с которыми имеет сухопутные или морские границы.

По словам верховного лидера, в течение многих лет США постепенно создавали на территории соседних стран как военные, так и финансовые базы, чтобы обеспечить свое господство в регионе.

«В недавнем нападении были использованы некоторые военные базы, и, естественно, как мы и предупреждали, без какой-либо агрессии по отношению к этим странам, мы нанесли удары только по этим базам», — подчеркнул Хаменеи.

Он добавил: эти действия будут неизбежно продолжаться, хотя Тегеран по-прежнему верит в необходимость дружбы с соседями.

12 марта врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов высказал мнение, что поведение главы Пентагона Пита Хегсета во время комментариев по ситуации вокруг Ирана может говорить о внутреннем напряжении и страхе потерять контроль.

По его словам, в ходе брифинга американский министр пытался продемонстрировать образ жесткого и уверенного военного лидера. Эксперт обратил внимание на расправленные плечи, напористые движения в сторону зала и попытки занять больше пространства, а также на демонстративное сокращение дистанции с военными и политиками.

Ранее КСИР сообщил об ударах по нескольким стратегическим базам США.