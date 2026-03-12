Размер шрифта
Соколовский и Бикбаев возродили группу «БИС» спустя 17 лет

Группа «БИС» воссоединится на концерте Соколовского в апреле
Пресс-служба артистов

Артисты Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский объявили о воссоединении группы «БИС» спустя 17 лет после закрытия проекта и анонсировали новую песню. О готовящемся совместном выступлении они рассказали в подкасте «17 мгновений спустя», новый выпуск которого вышел на платформе VK Видео.

По словам исполнителей, первый после долгого перерыва совместный выход на сцену состоится в рамках сольного концерта Влада Соколовского 9 апреля. В этот вечер они исполнят самые популярные хиты группы и представят свежий сингл.

«Мы записали песню, которую написал Влад. И сейчас будем просто внимательно следить за тем, что происходит», — говорит Бикбаев.

Выпускники проекта «Фабрика звезд» признались, что за последние 17 лет виделись всего пять раз и часто конфликтовали из-за отсутствия взаимопонимания. Сейчас они этот период переросли и хотят возобновить совместное творчество, чтобы избавиться от чувства недосказанности.

«Это некий эксперимент. Это однозначно закрытие какого-то нашего с тобой внутреннего гештальта, о котором мы делились друг другу, и я понимаю, что у меня есть к этому эмоциональная привязка», — поделился Соколовский.

Сейчас дуэт работает над второй песней. По словам Соколовского, в своих новых композициях он видит уместным только голос Бикбаева.

Первый после воссоединения трек группы выйдет в ночь с 12 на 13 марта. Он называется «Еще не поздно».

