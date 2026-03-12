«Невозможна»: в Федерации футбола Венгрии высказались об игре со сборной России

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо заявил, что в календаре национальной команды нет времени для товарищеского матча с Россией. Его слова приводит Sport24.

«На данный момент игра со сборной России невозможна. Мы уже объявили наши матчи на март и июнь. В сентябре, октябре и ноябре у нас игры Лиги наций. Поэтому наш календарь на этот год уже полностью заполнен, так что шансов нет», — сказал Шабо.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. Футболисты российской команды пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике этим летом.

Российская национальная команда проведет две товарищеские встречи в марте: с Никарагуа в Краснодаре 27 числа, а 31 числа в Санкт-Петербурге с Мали.

Ранее тренерский штаб Валерия Карпина объявил расширенный состав сборной России на товарищеские матчи.