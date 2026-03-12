В США сотни человек проверяют из-за исчезновения генерала ВВС и эксперта по НЛО

NYP: в США следователи связались с 600 людьми из-за пропажи эксперта по НЛО

В городе Альбукерке, штат Нью-Мексико в США, следователи запросили записи домашних камер наблюдения у жителей в рамках поиска пропавшего генерал-майора Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке и эксперта по НЛО Уильяма Нила Маккасланда. Об этом сообщает журнал The New York Post (NYT).

По информации офиса шерифа округа Берналильо, следователи связались более чем с 600 домовладельцами, чтобы получить любую информацию, которая могла бы помочь установить местонахождение Маккасланда.

Генерал исчез 28 февраля, после того как вышел из своего дома в Альбукерке. Его мобильный телефон остался дома. Правоохранительные органы указывают, что до сих пор не зафиксировано ни одного подтвержденного свидетельства его местонахождения. Расследование ведется местными властями совместно с Федеральным бюро расследований США (ФБР).

По данным журналиста-расследователя Росса Коултхарта, у Маккасланда был доступ к крайне чувствительной информации о секретных оборонных и космических разработках Соединенных Штатов, а также к данным о возможных исследованиях НЛО.

Во время службы Маккасланд возглавлял научные программы на авиабазе Райт-Паттерсон в американском штате Огайо, где курировал исследования, которые были связаны с космическими технологиями и вооружениями. База нередко упоминается в теориях о хранении фрагментов предполагаемых внеземных объектов.

4 марта сообщалось, что в США ведутся общенациональные поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, которого некоторые независимые исследователи НЛО подозревают в сокрытии информации об инопланетных существах.

