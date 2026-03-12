Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В США сотни человек проверяют из-за исчезновения генерала ВВС и эксперта по НЛО

NYP: в США следователи связались с 600 людьми из-за пропажи эксперта по НЛО
Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

В городе Альбукерке, штат Нью-Мексико в США, следователи запросили записи домашних камер наблюдения у жителей в рамках поиска пропавшего генерал-майора Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке и эксперта по НЛО Уильяма Нила Маккасланда. Об этом сообщает журнал The New York Post (NYT).

По информации офиса шерифа округа Берналильо, следователи связались более чем с 600 домовладельцами, чтобы получить любую информацию, которая могла бы помочь установить местонахождение Маккасланда.

Генерал исчез 28 февраля, после того как вышел из своего дома в Альбукерке. Его мобильный телефон остался дома. Правоохранительные органы указывают, что до сих пор не зафиксировано ни одного подтвержденного свидетельства его местонахождения. Расследование ведется местными властями совместно с Федеральным бюро расследований США (ФБР).

По данным журналиста-расследователя Росса Коултхарта, у Маккасланда был доступ к крайне чувствительной информации о секретных оборонных и космических разработках Соединенных Штатов, а также к данным о возможных исследованиях НЛО.

Во время службы Маккасланд возглавлял научные программы на авиабазе Райт-Паттерсон в американском штате Огайо, где курировал исследования, которые были связаны с космическими технологиями и вооружениями. База нередко упоминается в теориях о хранении фрагментов предполагаемых внеземных объектов.

4 марта сообщалось, что в США ведутся общенациональные поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, которого некоторые независимые исследователи НЛО подозревают в сокрытии информации об инопланетных существах.

Ранее в США уничтожили крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО сразу после решения президента Трампа о раскрытии таких материалов.

 
Теперь вы знаете
Отключения мобильной сети и проблемы с интернетом в Москве. Что происходит и что делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!