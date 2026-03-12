Подполковник ФСБ заявил, что окружение Ким Чен Ына боится учить его держать пистолет

Ким Чен Ын вместе с дочерью провел стрельбы из нового пистолета на оборонном заводе в КНДР. Президент союза «Офицеры группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов рассказал «Газете.Ru», что лидер Северной Кореи стреляет редко, поскольку держит оружие «с огрехами», а окружение высшего руководителя боится делать ему замечания.

«По фотографиям очень сложно определить, правильно он держит ствол или нет, потому что не видно ног, не видно положения корпуса, не видно левой руки до конца, как пальцы стоят, не видно до конца, насколько разогнуты, согнуты руки. Кстати, дочь держит намного правильнее пистолет, по крайней мере, кистями. У нее указательный палец левой руки лежит на пальцах правой руки. А отец дугу, которая вокруг курка, скобу пытается держать, то есть это совершенно неправильно. Очень много огрехов, но понятно, что отец, видимо, стреляет достаточно редко, или ему просто замечание никто не может сделать, то есть он неправильно немножко пистолет держит», — сказал он.

Филатов подчеркнул, что стойка при стрельбе подбирается человеком индивидуально под себя. По его мнению, Ким Чен Ыну необязательно стрелять метко, ведь он не сотрудник спецслужб.

«Теоретически и таким хватом можно очень здорово стрелять, если есть какие-то физические наклонности именно к такой вещи. А так, вообще оценить достаточно сложно, но с другой стороны: а зачем руководителю государства прям очень целко стрелять? Он же все-таки не спецназовец. Стойка — это вообще очень индивидуальная вещь. Есть, конечно, общие какие-то параметры, чему учат в спецназе, но потом каждый, исходя из своих физических кондиций, возможностей и равновесий немножечко может менять стойку. И равновесие переменять, и хват немножечко менять, то есть глубже, чуть мягче брать пистолет. Все зависит от структуры мышц и работы мышц, сухожилий человека. Поэтому здесь сложно сказать», — добавил он.

12 марта Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии главы КНДР Ким Чен Ына, посетившего оборонный завод. Руководитель страны прибыл на предприятие вместе с дочерью в сопровождении членов Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, чтобы ознакомиться с ходом работ по производству нового отечественного пистолета и пострелять по мишеням в тире. Оружие также опробовали его 13-летняя дочь и сопровождавшие их высокопоставленные военные и чиновники.

Ранее Ким Чен Ын заявил об успешности северокорейской ядерной военной программы.