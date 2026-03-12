Российские военные уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Об этом сообщило Минобороны России на своей странице во «ВКонтакте».

В сводке от 12 марта говорится, что подразделения «Южной» группировки заняли выгодные позиции и нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад, а также бригаде морской пехоты ВСУ.

До этого сообщалось, что США отправили 12 самолетов в погоню за двумя бомбардировщиками России Ту-142 в Арктике. Североамериканского командования воздушно-космической обороны задействовало два F-35A Lightning II, два F-22 Raptor, четыре KC-135 Stratotanker, один E-3 Sentry, два канадских CF-18 Hornet и один CC-150 Polaris. Такой несоразмерный ответ, по информации западных СМИ, был дан, чтобы донести до Москвы, что, несмотря на войну с Ираном, армия Соединенных Штатов способна ответить в любой точке мира.

Ранее в ВСУ рассказали о новой особенности боев на СВО.