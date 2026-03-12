Фитнес-тренер рассказал, кому следует пройти обследование перед занятиями в зале

Даже людям с серьезными заболеваниями рекомендуется двигаться — однозначного запрета на спорт для людей с определенными проблемами со здоровьем нет, рассказал «Газете.Ru» тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. Он перечислил ситуации, в которых следует сходить к врачу, прежде чем идти в спортзал.

«Вопрос не «можно или нельзя», а «как и в каком объеме». Есть состояния, при которых никаких залов, беговых дорожек и «я просто чуть-чуть» до осмотра врача. Это любое острое состояние: ОРВИ, грипп, температура, интоксикация, острые боли в груди, жжение за грудиной, одышка в покое, резкая боль в животе, обострение хронических заболеваний с сильной болью или температурой. Нагрузка на сердце, легкие и иммунитет в остром периоде — лишняя. Это повышает риск осложнений вплоть до миокардита. Недавний инфаркт, инсульт, операция на сердце или сосудах — возвращение к нагрузкам всегда определяет кардиолог или кардиореабилитолог, и начинается оно не с зала, а с ЛФК в щадящем режиме. Если давление стабильно выше 160/100–110 мм рт. ст. в покое, плюс головные боли, мушки перед глазами, шум в ушах — самостоятельные тренировки, особенно силовые и интенсивное кардио, опасны. Сначала врач, подбор лечения, стабилизация давления, и уже потом подключаем физнагрузку. Тяжелая сердечная недостаточность в декомпенсации, острые тромбозы, тромбоэмболии, тяжелые аритмии без лечения — тут речь не о фитнес-тренировках, а о медицинской реабилитации», — сказал он.

При этом лишний вес, проблемы со спиной и диабет — не противопоказания к тренировкам, а особенности. По словам Брабечана, их стоит учитывать, чтобы точно спланировать занятие.

«При контролируемом давлении (на терапии, давление большую часть времени в норме) тренировки не просто допустимы, а полезны. Но избегаем максимальных силовых на 1–3 повтора на пределе, не выжимаем штангу на задержке дыхания (это резко повышает давление), контролируем пульс на кардио, работаем в среднем диапазоне повторений 8–15. Если сегодня давление высокое, голова «тяжелая», туман, пульсация — тренировку откладываем. Лишний вес — это вообще не противопоказание, а одно из главных показаний к тренировкам. Но убираем ударные нагрузки: длительный бег по жесткой поверхности, прыжки, глубочайшие приседания с весом. Отдаем приоритет ходьбе, эллипсу, вело, бассейну, силовым с постепенным ростом нагрузки. Высокая масса тела — это нагрузка на суставы, сердце, сосуды, и резко «душить» организм интервалками на пределе — путь к перегрузкам и травмам», — отметил он.

Эксперт посоветовал россиянам cходить врачу перед тренировкой, если у них есть проблемы со здоровьем.

«Отдельно про «красные флажки» прямо во время тренировки: резкая боль в груди, сжимающая или жгучая, выраженная одышка, головокружение, потемнение в глазах, внезапная слабость, нарушение речи, асимметрия лица. Тут уже не обсуждаем калории и технику — это вопрос здоровья и жизни. Скорая. Перед стартом в зале, особенно если 35+ лет, есть лишний вес, скачки давления или хроника, стоит пройти минимум: ЭКГ, общий анализ крови, липидный профиль, глюкоза. И честно рассказать тренеру про давление, сердце, операции, лекарства. Это не любопытство, а вопрос безопасности», — заключил он.

