Новый верховный лидер Ирана обратился со своим первым посланием

Верховный лидер Ирана Хаменеи: мы не откажемся от мести за кровь мучеников

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился со своим первым в истории посланием. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Мы не откажемся от мести за кровь наших мучеников, особенно мучеников Минаба»», — заявил Хаменеи в своем послании.

Обращение иранского лидера было зачитано по телевидению и опубликовано иранскими СМИ.

Незадолго до этого появились сообщения, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара и в данный момент находится в коме.

В начале текущей недели Совет экспертов Ирана назначил Моджтабу Хаменеи на должность верховного лидера страны. Политик является сыном бывшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля на государства 28 февраля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что президент США недоволен избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана.