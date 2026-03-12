Верховный лидер Ирана рассказал о гибели родственников

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что потерял жену и сестру в результате операции США и Израиля. Заявление аятоллы распространила иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

«Кроме моего отца, чья утрата стала общеизвестной, я отдал в ряды мучеников мою дорогую и верную супругу, на которую возлагал надежды, мою самоотверженную сестру, посвятившую себя служению родителям и получившую заслуженную награду, а также ее маленького ребенка», — зачитали слова Хаменеи по телевидению.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме. Отмечается, что высокопоставленный пациент находится в отделении интенсивной терапии в больнице Сина в историческом квартале Тегерана.

11 марта газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников писала, что Хаменеи был ранен в первый день атаки США и Израиля. По информации журналистов, именно по этой причине новый верховный лидер страны пока не появлялся ни на видео, ни на публике.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, погибшего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Верховный лидер Ирана призвал страны Ближнего Востока закрыть базы США.