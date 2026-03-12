«Мы ненавидим друг друга»: Зеленский высказался о Путине и сторонниках Крыма в составе РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico признался в личной неприязни к российскому лидеру Владимиру Путину, однако подчеркнул, что эмоции не должны препятствовать урегулированию конфликта. Также Зеленский резко высказался в адрес сторонников присоединения Крыма к РФ, назвав их «нелюдями». Кроме того, украинский лидер обратил внимание на отсутствие конкретики по гарантиям безопасности для Украины и выразил надежду на активное участие США.

Эмоции и переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что испытывает ненависть к российскому лидеру Владимиру Путину. Однако достижение мира должно стоять выше эмоций, заявил он в интервью Politico.

«Мы ненавидим друг друга. В этом отношении [президент США Дональд] Трамп прав <…> Но нам нужен мир. Мир — это не эмоциональная вещь. Ненависть — это эмоции. Дело не в личном отношении. Дело не в личностях», — отметил Зеленский.

Он обратил внимание, что «никакой дружбы» не будет. При этом мирный договор «даст людям возможность жить» , подчеркнул украинский президент.

Кроме того, Зеленский пожаловался на давление со стороны Соединенных Штатов для окончания российско-украинского конфликта.

«Нам нужны переговоры. Мы поддерживаем их <...> Я надеюсь, что они [США] помогут нам, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня», — сказал он.

Зеленский заявил, что Киев уже согласился на компромиссы, которые потребовал Вашингтон. В частности, власти Украины не поднимают вопросы о компенсациях и территориях, потерянных до 2022 года.

В начале марта Трамп сообщил, что между Путиным и Зеленским «огромная ненависть, практически на высшем уровне». Глава Белого дома подчеркнул, что украинскому лидеру следует «взяться за дело» и заключить сделку о мирном урегулировании конфликта, поскольку он стал «препятствием» для урегулирования конфликта.

Точной конкретики по дате и месту проведения следующего раунда переговоров пока нет, заявили в Кремле.

Гарантии безопасности

Украина пока не располагает информацией, как именно будут выглядеть для нее гарантии безопасности после заключения мирного договора, заявил Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что они «очень важны».

«Если у нас будут гарантии безопасности от Соединенных Штатов, это будет замечательно. Президент Трамп спросил меня: «Верите ли вы, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее, чем у НАТО?» Я ответил: «Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Но что будет после вас? И что будет после меня? » — отметил Зеленский.

Украинский лидер считает, что гарантии безопасности должны быть обеспечены решениями парламентов и конгресса США, чтобы будущие администрации не смогли от них отказаться.

14 февраля на полях Мюнхенской конференции Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты готовы гарантировать безопасность Украины в течение 15 лет, однако Киев намерен добиться увеличения этого срока до 30 или 50 лет.

28 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Москва якобы согласилась принять предложенные Вашингтоном гарантии безопасности для Украины. Перед этим спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в качестве гарантий безопасности может выступить «подобие пятой статьи НАТО» о коллективной обороне.

Крымский вопрос

Между тем Зеленский заявил, что не считает людьми тех, кто поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году.

«Я знаю много людей, у нас было много разговоров... Ситуация с Крымом так их изменила, что для меня они не партнеры, не друзья, даже не люди...» — рассказал он в интервью Politico.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что Зеленский использует «классическую неонацистскую риторику», когда называет «нечеловеческими существами» людей за их решение поддержать вхождение Крыма в состав России.

«Так делал Гитлер, так делали многие в Третьем рейхе. Теперь так делают на Банковой», — отметила она в беседе с ТАСС.

Крым стал частью России по результатам референдума в марте 2014 года. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав российского государства.