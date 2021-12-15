Среди огней и ангелов: как Москву украсили к Новому году

Москву украсили к Новому году – на столичных улицах установлены световые арки, огромные блестящие шары и гирлянды. Возле станций метро в центре стоят елки, уличные фонари обвешаны гирляндами. Светящиеся цифры «2022», к примеру, установлены у «Кропоткинской».

В столице несколько дней назад открылся фестиваль «Путешествие в Рождество», он продлится до 9 января. На Площади Революции фестивальная площадка украшена в купеческом стиле. На Тверской – атмосфера рождественских балов и «Щелкунчик».

На Красной площади уже открылась новогодняя ярмарка, где можно угоститься пирожками и калачами, морсом и глинтвейном. По всей Москве заработали полторы тысячи катков, где можно покататься на коньках. С наступлением темноты на ледовых площадках включают яркую иллюминацию.

Накануне в Подмосковье срубили главную рождественскую ель страны, которую установят на Соборной площади Кремля.

Возраст дерева – 90 лет, она выросла в 1931 году. Высота дерева – порядка 28 метров, а размах ветвей достигает десяти метров.

Как Москву украсили в Новому году — в фотогалерее «Газеты.Ru»