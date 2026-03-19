В Госдуму внесли проект о привлечении армии к защите арестованных за границей россиян

В ГД внесли законопроект о привлечении ВС РФ к защите арестованных за рубежом россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о привлечении российских Вооруженных сил для защиты сограждан, арестованных иностранными судами. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста и уголовного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, который действуют по поручению иностранных государств без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации.

Законопроект разработан Минобороны.

До этого Ассоциация туроператоров России сообщила, что россияне стали чаще ездить за границу. По информации ведомства, количество поездок россиян в популярные туристические страны возросло в 2025 году на 16%. Лидером по числу поездок российских туристов стала Турция.

Ранее в России предложили ввести сбор при выезде за границу.