Ученые придумали, как получить от самой жирномолочной породы коров еще больше молока

В Казани придумали, как выявлять продуктивных коров самой жирномолочной породы
Clara Bastian/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Казанского государственного аграрного университета совместно с коллегами из Казанской государственной академии ветеринарной медицины исследовали генетическую структуру джерсейских коров и выявили маркеры, которые связаны с молочной продуктивностью животных. Результаты помогут сделать селекцию более точной и целенаправленной, рассказали «Газете.Ru» в Казанском ГАУ.

Джерсейская порода (выведена на острове Джерси — Великобритания) — одна из самых жирномолочных в мире. Коров этой породы разводят ради молока с высоким содержанием жира и белка, которое особенно ценится при производстве сыров и сливок. Чтобы целенаправленно улучшать эти качества, селекционерам важно знать, какие именно гены за них отвечают и в каком соотношении они представлены в стаде.

Исследование проводилось на поголовье из 87 коров-первотелок. Ученые изучали три гена так называемого соматотропинового каскада — системы, которая регулирует рост животного и выработку молока. Это ген гормона роста (GH), ген пролактина (PRL) и ген гипофизарного фактора транскрипции (PIT1). Каждый из них влияет на молочную продуктивность, но по-своему: пролактин запускает и поддерживает лактацию, гормон роста усиливает приток питательных веществ к молочной железе, а PIT1 управляет работой обоих.

Результаты показали, что в стаде преобладают варианты генов, которые в научной литературе связывают с высоким качеством молока. По гену пролактина чаще всего встречается аллель A, ассоциированный с высоким удоем. По гену PIT1 доминирует аллель B, связанный с жирномолочностью. По гену гормона роста аллели распределились почти поровну, что говорит о смешанной направленности отбора — и на количество, и на качество молока.

В будущем ученые планируют использовать полученные данные для более точного и эффективного разведения коров.

«Джерсейская порода исторически отбиралась на жирность и белковость молока, и генетическая картина, которую мы получили, это подтверждает. Такие данные позволяют перейти от традиционной селекции по внешним признакам к маркер-ориентированной — когда мы заранее знаем генетический потенциал животного и можем строить программу разведения точнее», — рассказал профессор кафедры биотехнологии животноводства и химии Казанского ГАУ Радик Шайдуллин.

