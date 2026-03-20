Медведев назвал Зеленского «вонючим псом»

Медведев опубликовал пост, в котором назвал Зеленского вонючим псом
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского «вонючим псом», который рассчитывает провести выборы и вернуть себе легитимный статус. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев указал на то, что украинскому лидеру одобрили кредит в размере €90 млрд.

«Вонючий пес (имеется ввиду Зеленский. — «Газета.Ru») всерьез рассчитывает провести в умирающей стране выборы, воскреснуть и вернуть себе легитимный статус», — написал он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Москва никогда не признает Зеленского легитимной стороной переговоров. Медведев подкрепил свои слова напоминанием о том, что после окончания Второй мировой войны акт о безоговорочной капитуляции Германии Адольф Гитлер не подписывал лично.

Российский политик также назвал президента Украины «мерзкой зеленой тлей», «смердящим трупом» и «шатающимся от наркоты зомби».

В феврале Медведев заявил, что Зеленский служит «полезным идиотом» для США, и чем дольше он будет находиться у власти, тем меньше будет становиться территория Украины.

Ранее Путин заявил, что если президент Украины нелегитимный, то вся система власти становится такой же.

 
