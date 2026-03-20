В Госдуме раскрыли, как Россия ответит на передачу Киеву ядерного оружия

Картаполов: Россия будет обязана ударить по стране, которая передаст Украине ЯО
Передача Украине ядерного оружия станет нарушением договора о его нераспространении, Россия будет вынуждена ударить по стране, которая решится на это. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, все понимают, что Украина сейчас не способна создать свое ядерное оружие. Следовательно, если такое оружие появится в арсенале Киева, то оно будет передано.

«А это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, и это, опять-таки, непосредственная угроза для нашей страны. Значит, мы обязаны будем нанести удар по той стране, которая пошла на такой безрассудный шаг», — сказал Картаполов.

Депутат отметил, что даже сам факт наличия таких планов подтверждает полную растерянность, некомпетентность и непонимание европейскими лидерами текущей ситуации, а также полную оторванность от интересов своих народов и стран.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя заявление СВР России о намерении Лондона и Парижа передать Украине ядерные вооружения, заявил, что Германия, Италия и Нидерланды могли бы снабдить Украину ядерным оружием, если бы оно у них было.

Ранее Медведев заявил, что Россия не сможет мириться с соседством недружественных стран.

 
Теперь вы знаете
Клещи «мутанты» атаковали Россию. Как спастись от кровососов
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!