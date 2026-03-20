Стало известно, сколько выручки принесет премьера спектакля с Борисовым

Премьерный спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли принесет создателям выручку в размере почти 10 млн рублей за один показ. Об этом пишет РИА Новости, изучившее цены на билеты.

Премьерные показы состоятся с 14 по 15 и с 20 по 21 мая на Основной сцене театра. Поставил спектакль художественный руководитель МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский.

По данным агентства, стоимость билета стартует с 1,5 тыс. рублей за место на балконе. При этом билет в амфитеатр обошелся зрителям в 12 тыс. рублей. Билеты в партер продаются по стоимости от 18 до 35 тыс. рублей.

Отмечается, что билеты были распроданы менее чем за два месяца до премьеры. Выручка с грядущего представления в общей сложности составила 9,9 млн рублей. При этом «Гамлет» будет первой постановкой Гончарова на Основной сцене театра.

В июне 2025 года американская академия кинематографических искусств и наук пригласила Юру Борисова стать ее членом. Это произошло после номинации Борисова на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее Юра Борисов стал самым обсуждаемым российским актером в соцсетях.