Россиянам пообещали рост зарплат

Средняя зарплата в России в декабре 2026 года может составить 150–157 тыс. рублей, что на 7–12% выше уровня декабря 2025 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Резкий рост зарплат в декабре объясняется сезонным фактором: многие компании именно в конце года выплачивают сотрудникам премии. Поэтому декабрьская зарплата традиционно оказывается заметно выше как среднегодового уровня, так и январских выплат. Премии к праздникам не являются обязанностью работодателя, однако бизнес все чаще использует их как инструмент удержания работников, прежде всего квалифицированных специалистов. В декабре 2025 года средняя зарплата в России составила 139 727 рублей. Это почти на 57% выше январского уровня и на 39% больше среднегодового показателя за 2025 год, который достиг 100 360 рублей», — отметил Балынин.

По его словам, в целом за 2025 год средняя зарплата в стране выросла на 12,68% — с 89 069 до 100 360 рублей. По оценке Балынина, темпы роста оплаты труда более чем в два раза превысили инфляцию, которая по итогам года составила 5,59%.

По словам экономиста, самые высокие зарплаты в 2025 году были зафиксированы в финансовой сфере — 218,9 тыс. рублей. Далее идут информация и связь с уровнем 182,5 тыс. рублей, экстерриториальные организации и органы — 182 тыс. рублей, добыча полезных ископаемых — 167,1 тыс. рублей, а также профессиональная, научная и техническая деятельность — 142,3 тыс. рублей, добавил эксперт.

Быстрее всего зарплаты росли в гостиничном и ресторанном бизнесе, где они увеличились более чем на 20%, а также в операциях с недвижимостью, сельском хозяйстве, сфере водоснабжения и утилизации отходов и в строительстве, подчеркнул Балынин.

Он уточнил, что среди регионов наиболее заметный рост зарплат показали Татарстан, Воронежская и Пензенская области, Мордовия, Московская область, Севастополь и Забайкальский край. При этом самые высокие зарплаты по-прежнему сохраняются в Чукотском автономном округе, Москве, Магаданской области, Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке, Сахалине, в Ненецком автономном округе, Якутии, ХМАО, Тюменской и Мурманской областях, констатировал экономист.

Балынин также отметил, что с 2021 по 2025 год средняя зарплата в России выросла более чем на 77% — с 56,54 тыс. до 100,36 тыс. рублей. Одним из главных факторов он назвал повышение МРОТ. Если в 2021 году он составлял 12 792 рубля, то в 2025 году вырос до 22 440 рублей, а в 2026 году — до 27 093 рублей. По мнению экономиста, дальнейший рост минимальной зарплаты и высокий спрос на квалифицированные кадры будут и дальше подталкивать зарплаты вверх темпами выше инфляции.

Ранее стало известно, какие профессии в инженерии являются самыми высокооплачиваемыми.