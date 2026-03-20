На европейской территории России прогнозируется температура выше нормы

Макарова: температура выше нормы прогнозируется на европейской территории России
На европейской территории России на этой неделе ожидается температура выше нормы на 4-8°C. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС.

«Вся европейская Россия окажется в тепле. Аномалия — 4-8 градусов, на Черноморском побережье — 4», — сказала синоптик.

В горах Северного Кавказа сохраняются лавинная опасность и сильный ветер — до 22 метров в секунду. Лавинная опасность также прогнозируется в горах Краснодарского края, добавила Макарова.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве до конца марта ожидается солнечная погода, пасмурных дней быть не должно. В ночные часы по-прежнему будет наблюдаться легкий морозец.

Позднякова также не исключила, что в марте будет побит рекорд по количеству часов солнечного сияния.

Ранее невролог назвала причины плохого самочувствия весной.

 
Клещи «мутанты» атаковали Россию. Как спастись от кровососов
