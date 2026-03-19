Русский язык станут преподавать как первый иностранный в школах Кубы

В кубинских школах русский язык будет включен в образовательную программу в качестве первого иностранного со следующего учебного года. Об этом сообщает Минпросвещения России.

«Российская и кубинская стороны договорились развивать сотрудничество по таким направлениям, как среднее профессиональное образование, обмен опытом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и наработки в сфере цифровизации», — говорится в сообщении.

В министерстве также уточнили, что договоренность между странами была достигнута на заседании российско-кубинской рабочей группы по сотрудничеству в области образования. В ходе мероприятия, прошедшего в российской столице, стороны обсудили работу площадок Центра открытого образования и развитие гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом».

До этого о контактах России и Кубы рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля сообщил, что Москва находится в постоянном диалоге с руководством Кубы и обсуждает, как помочь острову во время давления со стороны Соединенных Штатов.



Ранее в США заявили, что на Кубе в ближайшее время произойдет смена правящего режима.