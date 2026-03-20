Школьников хотят наказывать за плохое поведение отправкой в спецшколы

Школам хотят дать полномочия направлять хулиганов в специализированные учебно-воспитательные учреждения (СУВУ) открытого типа, где педагогический контроль за детьми будет более серьезным. Об этом сообщила газета «Известия».

Соответствующий проект закона, вносящий изменения в законы «Об образовании в РФ» и «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», подготовил и направил в Госдуму экспертный совет по вопросам образовательной политики и развития системы образования, в который входят математик и основатель движения «Родная школа» Алексей Савватеев, доктор юридических наук Анатолий Вифлеемский и другие.

В заявлении Савватеева говорится, что пока у школы нет полномочий отправлять учащихся в специализированные учреждения, поэтому «хулиганы чувствуют и осознают свою безнаказанность». Согласно инициативе, перевод в спецшколу будет возможен с согласия комиссии по делам несовершеннолетних.

Авторы инициативы считают, что в спецучреждении нарушители порядка получат «адекватную педагогическую помощь» и смогут выйти в жизнь добропорядочными людьми.

Отправлять в СУВУ предлагается подростков с 11 до 18 лет, если они систематически нарушают дисциплину или если уже был факт привлечения к уголовной ответственности. При этом решение о переводе может быть оспорено.

В Минпросвещения напомнили, что такие учреждения есть в 17 субъектах РФ. В них занимаются «преодолением последствий школьной и социальной дезадаптации несовершеннолетних с девиантным поведением», формированием у них осознанной потребности в получении образования и профессии.

Ранее подросток устроил стрельбу в классе и попал в глаз учителю.