Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке

ЦТАК: Ким Чен Ын со своей дочерью прокатился на новейшем танке в ходе учений
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью прокатился на новейшем танке в ходе посещения военных учений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На опубликованных кадрах видно, как северокорейский лидер в сопровождении дочери и военнослужащих находится на броне танка. На транспорте установлен государственный флаг КНДР.

В ходе мероприятий Ким Чен Ын отметил, что разработкой танка, оснащенного системой управления огнем, средствами электронной борьбы, управляемыми ракетами и комплексом активной защиты, занимались семь лет.

«Боевые свойства нашего основного танка несравнимо превосходны. Отныне наши сухопутные войска будут масштабно вооружаться этими превосходными новейшими танками, и наши бронетанковые силы будут развиваться до более высокой ступени», — сказал он.

По данным агентства, учения пехотных и танковых подразделений проходили на 60-й учебной базе корпуса столичной обороны Корейской народной армии. Также в учениях принимали участие подразделения спецназа, бронетанковые подразделения резервной группировки генштаба и танковая рота кавалерийского полка.

Кроме того, в рамках учений военные применяли беспилотники: в частности, состоялась демонстрационная атака танковой роты, вооруженной новыми танками. Система активной защиты машины продемонстрировала эффективность, со стопроцентной точностью перехватывая противотанковые ракеты и беспилотники.

Ранее Ким Чен Ын с дочкой постреляли из «лучшего» пистолета.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
