Мужчина кинул гранату под ноги прохожим в Хабаровске

В Хабаровске мужчина в ходе конфликта на улице бросил гранату в обидчиков
Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровске мужчина во время ссоры взорвал гранату прямо на улице, его задержали. Об этом сообщил СУ СК по Хабаровскому краю в Telegram-канале.

Следователи рассказали, что инцидент произошел вечером. В ходе конфликта, возникшего по малозначительному поводу с тремя прохожими, мужчина бросил в их сторону гранату. В результате детонации взрывного устройства никто не пострадал.

Местными следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе то, где мужчина достал гранату.

16 марта сообщалось, что в Волгограде полиция задержала 46-летнего местного жителя, который угрожал продавцам ювелирного магазина предметом, похожим на гранату, и похитил украшения на сумму более 965 тысяч рублей.

Ранее житель Татарстана ограбил салон связи с муляжом бомбы и «запиской от ВСУ».

 
