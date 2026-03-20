Макрон заявил, что у ЕС нет альтернативы кредиту Украине

Макрон: у Евросоюза отсутствуют альтернативы кредиту Украине на €90 миллиардов

У Европейского союза (ЕС) нет плана Б по заблокированному кредиту Украине на €90 миллиардов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен», — утверждает Макрон.

Он добавил, что в данной ситуации идет речь о доверии к Европейскому совету.

19 марта на саммите Евросоюза не смогли утвердить военный кредит Украине. Решение заблокировали Венгрия и Словакия, обосновав свою позицию тем, что Украина остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По информации Politico, Брюссель намерен «обуздать» Орбана и готовит для него «неизбежную расплату».

Позднее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия имеет полное право блокировать предоставление Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проект Евросоюза о военном финансировании Украины в размере €90 млрд останется заблокированным из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба».

Ранее дипломаты рассказали о раздоре на саммите ЕС из-за жесткой позиции Орбана.