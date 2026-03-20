Макрон заявил, что у ЕС нет альтернативы кредиту Украине

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Макрон: у Евросоюза отсутствуют альтернативы кредиту Украине на €90 миллиардов
У Европейского союза (ЕС) нет плана Б по заблокированному кредиту Украине на €90 миллиардов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен», — утверждает Макрон.

Он добавил, что в данной ситуации идет речь о доверии к Европейскому совету.

19 марта на саммите Евросоюза не смогли утвердить военный кредит Украине. Решение заблокировали Венгрия и Словакия, обосновав свою позицию тем, что Украина остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По информации Politico, Брюссель намерен «обуздать» Орбана и готовит для него «неизбежную расплату».

Позднее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия имеет полное право блокировать предоставление Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проект Евросоюза о военном финансировании Украины в размере €90 млрд останется заблокированным из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба».

Ранее дипломаты рассказали о раздоре на саммите ЕС из-за жесткой позиции Орбана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!