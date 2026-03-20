Минздрав рассмотрит включение гигиены рта в бесплатные услуги для детей

Минздрав прорабатывает вопрос включения профессиональной гигиены полости рта в программу бесплатной медицинской помощи для детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замминистра здравоохранения Евгении Котовой на запрос депутатов Госдумы от «Новых людей».

В документе отмечается, что в настоящее время подобный вопрос прорабатывается совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главными внештатными специалистами Минздрава.

«Информация о результатах рассмотрения будет представлена дополнительно в установленном порядке», — следует из ответа замминистра.

Парламентарии в обращении подчеркивали, что профессиональная гигиена полости рта зачастую не входит в базовый пакет бесплатных услуг для детей старше 3-4 лет. Депутаты считают, что включение данной услуги позволит выявить риски развития кариеса на ранней стадии.

До этого совладелец и главный врач клиники доктора Омарова Шамиль Омаров рассказал, что стоимость стоматологических услуг в России в 2026 году заметно выросла по сравнению с предыдущими годами — в среднем лечение уже подорожало на 15–30%, а в крупных городах и премиальных клиниках некоторые процедуры могут подорожать до 50% к концу года.

