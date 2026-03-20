Посол заявил, что новый верховный лидер Ирана не прячется в бункере

Посол Ирана во Франции: Моджтаба Хаменеи жив и не прячется
Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA/Reuters

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и не прячется в бункере. Об этом заявил иранский посол во Франции Мохамад Аминежад в эфире телеканала BFMTV.

«Конечно, он жив и здоров. Нам не нужно его прятать под стеклом», — сказал он.

По словам посла, иранские лидеры «не прячутся, несмотря на заявления о наличии у них бункера». Верховный лидер страны «живет как обычный человек», добавил Аминежад.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был ликвидирован 28 февраля в Тегеране в результате совместной воздушной операции США и Израиля. Вместе с ним находились другие высокопоставленные чиновники, включая руководство КСИР.

После этого СМИ сообщили, что в этот же день при ударах ранения получил его сын Моджтаба Хаменеи, который занял пост верховного лидера после своего отца.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Моджтаба обезображен в результате удара, поэтому не появляется на публике. При этом в МИД Ирана утверждают, что он получил «лишь легкие травмы».

Ранее Песков отказался комментировать сообщения о лечении Хаменеи в России.

 
