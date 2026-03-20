«Перевернул вселенную». 50 лет с рождения Честера Беннингтона

20 марта вокалисту всемирно известной рок-группы Linkin Park Честеру Беннингтону могло бы исполниться 50 лет. Он родился в 1976-м в столице американского штата Аризона Финиксе в многодетной семье медсестры и детектива полиции.

В подростковом возрасте подвергался насилию и после развода родителей начал употреблять наркотики. Однако его мать помогла побороть зависимость. Тогда же Честер погрузился в музыку. В 1993 году вместе с друзьями основал группу Grey Daze. Коллектив выпустил два альбома и распался в 1998-м.

В следующем году, в 23-й день рождения Честера, ему позвонили ребята из группы Xero и рассказали, что ищут вокалиста. Беннингтон записал им свой вокал и впоследствии присоединился к коллективу, который переименовали в Linkin Park.

Дебютный альбом Hybrid Theory (2000) принес ему и группе мировую славу благодаря уникальному сочетанию чистого вокала и мощного скрима. Исполнение Честера стало символом альтернативного рока 2000-х. Как писало издание Billboard, он «перевернул вселенную ню-метала».

Беннингтон записал с Linkin Park семь студийных альбомов в период с 2000-го по 2017-й. В 2005 году он создал группу Dead by Sunrise, которая выпустила свой единственный альбом в 2009-м. С 2013 по 2015 год пел в группе Stone Temple Pilots.

Музыкант был женат дважды, у него шестеро детей — четыре сына и две дочери — от трех женщин.

На протяжении жизни Беннингтон боролся с депрессией и зависимостями. 20 июля 2017 года он свел счеты с жизнью. Это произошло вскоре после смерти его близкого друга Криса Корнелла.

«Ты можешь откинуть копыта без всякой видимой на то причины. И никакая «звездность» тебе тут не поможет. Быть одним из Linkin Park — круто, но когда придет время, и я больше не буду играть в Linkin Park, я, по крайней мере, останусь в живых, меня это полностью устраивает», — говорил Честер в одном из своих интервью.

