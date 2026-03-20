Стала известна стоимость операции США против Ирана

Стоимость операции США против Ирана превысила $25 миллиардов. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

В публикации отмечается, что по данным доклада Пентагона, который был предоставлен американскому конгрессу, первые шесть дней конфликта обошлись Вашингтону в $11,3 млрд. Каждый последующий день обходился США еще в $1 млрд, подчеркивает портал.

По данным подсчетов, американская атака на Исламскую Республику обходится казне в 11,5 тысячи долларов в секунду.

15 марта глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что США пока хватает средств на боевые действия против Ирана, но при необходимости администрация может рассмотреть вопрос о том, чтобы обратиться в конгресс за дополнительным финансированием.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

