Роспотребнадзор предупредил о риске заражения энцефалитом через молоко

Роспотребнадзор: клещевым энцефалитом можно заразиться без укуса

Клещевым энцефалитом можно заразиться и без укуса клеща, если не прокипятить молоко или раздавить насекомое руками. Об этом РИА Новости рассказала руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.

По ее словам, ведущий механизм передачи возбудителей инфекции, передающихся иксодовыми клещами, — при присасывании зараженных паукообразных.

Бабура добавила, что вирус также может попасть в молоко, если животное было укушено клещом.

«Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку», — рассказала эксперт.

Заразиться можно и в случае, если раздавить инфицированного паукообразного или расчесать укус, отметила Бабура.

До этого врач-реаниматолог, сотрудник кафедры скорой и неотложной помощи Пироговского университета Екатерина Чекмарева рассказала, что в России клещи проснулись раньше обычного. Клещи переносят энцефалит и боррелиоз. Чем дольше клещ сосет кровь, тем выше риск заражения.

Ранее россиянам посоветовали уже сейчас обработать питомцев от клещей.