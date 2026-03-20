Депутат Картаполов заявил, что Зеленский нужен России живым для суда

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский нужен России живым, чтобы его можно было судить. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС.

«Зеленский нам нужен живым для того, чтобы его судить за все его преступления против своего, прежде всего, народа и против народа России», — сказал он.

Депутат утверждает, что Зеленский не становится военной целью для РФ, так как продолжает управлять Украиной, и он «будет организовывать процесс выхода на мирное соглашение».

По словам Картаполова, Москва хочет показать всему миру, «кого бывшая американская администрация и нынешние европейские руководители вообще-то поддерживали».

До этого сообщалось, что в открытом доступе появилась подробная карта бункеров для укрытия президента Украины. На карте указаны шесть крупных бункеров.

Ранее Зеленский назвал Россию и Иран «братьями по ненависти».

 
