Депутат Картаполов заявил, что Зеленский нужен России живым для суда

Президент Украины Владимир Зеленский нужен России живым, чтобы его можно было судить. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС.

«Зеленский нам нужен живым для того, чтобы его судить за все его преступления против своего, прежде всего, народа и против народа России», — сказал он.

Депутат утверждает, что Зеленский не становится военной целью для РФ, так как продолжает управлять Украиной, и он «будет организовывать процесс выхода на мирное соглашение».

По словам Картаполова, Москва хочет показать всему миру, «кого бывшая американская администрация и нынешние европейские руководители вообще-то поддерживали».

До этого сообщалось, что в открытом доступе появилась подробная карта бункеров для укрытия президента Украины. На карте указаны шесть крупных бункеров.

Ранее Зеленский назвал Россию и Иран «братьями по ненависти».