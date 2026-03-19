На Украине завели дело о госизмене против депутата Безуглой. Она критиковала ВСУ

На Украине против депутата Верховной рады Безуглой завели дело о госизмене

На Украине завели уголовное дело против скандально известного депутата Марьяны Безуглой: ее подозревают в госизмене и, по данным СМИ, разглашении гостайны. Пожаловались на нардепа коллеги, по мнению которых ее посты в соцсетях привели к «потерям среди военных, ослаблению обороны и деморализации армии». Безуглая регулярно критикует руководство ВСУ и требует отставок командования.

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о государственной измене против нардепа Марьяны Безуглой, известной критическими высказываниями в адрес руководства украинской армии. Об этом сообщил депутат Верховной рады Сергей Тарута.

«Следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой навредить украинским военным. К сожалению, есть конкретные примеры», — написал Тарута.

По его словам, в ситуации, когда публичная деятельность Безуглой приводит к «потерям среди военных, ослаблению обороны и деморализации армии» — речь идет уже «не о свободе слова, а об ответственности». Тарута пояснил, что вместе с коллегой по парламенту депутатом Федором Вениславским он составил обращение в суд, который, в свою очередь, обязал Генпрокуратуру страны открыть уголовное производство.

Депутат указал, что ВСУ могли понести потери из-за публикаций Безуглой о ситуации под Угледаром, который был занят российскими силами осенью 2024 года .

«Игнорировать такие вещи больше невозможно. Должны быть четкие правовые последствия», — заявил Тарута.

Информацию подтвердило агентство «Интерфакс-Украина». Со ссылкой на Генпрокуратуру страны оно сообщило, что дело открыто «по обращениям заявителей» после решения Печерского районного суда Киева. При этом Безуглую обвиняют не только в госизмене, но и в разглашении государственной тайны .

«На данный момент идет следствие, поэтому любые детали могут быть сообщены только в пределах, которые не повредят расследованию», — отметили в Генпрокуратуре Украины.

В случае признания Безуглой виновной ей может грозить срок вплоть до пожизненного. С 2020 года для депутатов Верховной рады отменена депутатская неприкосновенность и их могут привлекать к ответственности на общих основаниях, без специального решения парламента.

Сама Безуглая отреагировала на эти новости кратко.

«Меня не запугать», — написала она в Telegram.

Чем известна Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая — украинский общественный деятель и депутат Верховной рады. До сентября 2024 года занимала пост заместителя главы парламентского комитета по обороне, но была отстранена. По образованию она врач.

За время своего депутатства Безуглая прославилась многочисленными публикациями в соцсетях на военную тематику и постоянной критикой руководства ВСУ.

Так, в конце ноября 2023 года Безуглая требовала отставки тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного на основании того, что он не представил депутатам планов боевых действий на 2024 год и требовал ужесточения мобилизации.

Новый главком ВСУ Александр Сырский также не угодил Марьяне Безуглой. В декабре 2025 года перед своим выступлением в Верховной раде она вывесила на трибуне плакаты «Сырский на увольнение» и «Военная реформа», что стало причиной потасовки с депутатом Сергеем Тарутой. Безуглая указывала, что после смены командования в украинских войсках ничего не поменялось и обвиняла Сырского в попытках скрыть провалы на фронте. Кроме того, она призывала отстранить от должности мэра Киева Виталия Кличко и назначенного Владимиром Зеленским главу столичной военной администрации Тимура Ткаченко.

Во время голосования по закону, дающему отсрочку от мобилизации украинцам от 18 до 25 лет, отслужившим по «молодежному контракту», Безуглая публично заявляла, что «это обман и ребят никто через год не отпустит». Помимо этого, она неоднократно жаловалась на «беспорядок на фронте», требовала пересмотра тактики управления боем, сокращения штабов ВСУ и была одним из инициаторов создания парламентской комиссии по расследованию возможных нарушений законодательства при осуществлении мер обороны Украины.