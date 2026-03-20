Болгария освободила россиянина, владевшего взорвавшимся в Бейруте кораблем

Адвокат Димитрова: задержанного по делу о взрыве в Бейруте Гречушкина освободили

Власти Болгарии освободили россиянина Игоря Гречушкина, который был арестован по делу о взрыве в порту Бейрута. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Екатерина Димитрова.

По ее словам, Гречушкину необходимо было получить оригинальное решение суда, а также снять запрет на выезд, чтобы вылететь за пределы Болгарии. На это ушло около одной-двух недель после апелляции, которая произошла в конце января.

Димитрова добавила, что все это время Гречушкин находился на свободе.

4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который полностью уничтожил местный порт, являвшийся основным в стране.

Ударной волной повредило сотни домов и социальных объектов. Пострадали системы электроснабжения и канализации.

Уничтожен хранившийся в порту национальный запас зерна.

Травмы различной степени тяжести получили тысячи человек, из них 200 человек не выжили. Причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

Известно, что Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, с которого за несколько лет до происшествия была конфискована эта аммиачная селитра. На этом фоне в 2021 году Интерпол объявил россиянина в розыск.

16 сентября 2025 года правоохранители задержали Гречушкина в аэропорту Софии. Мужчина прилетел в Болгарию из Кипра.

Ранее в МИД России высказались о задержании Гречушкина в Болгарии.