Беспилотники сбили в Ростовской области

Слюсарь: БПЛА уничтожены в Шолоховском районе Ростовской области
Беспилотники перехвачены в ходе отражения атаки в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском районе», — написал он.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Данные будут уточняться, добавил губернатор.

Накануне «Газпром» сообщил, что в период с 17 по 19 марта компрессорную станцию «Русская» (начало «Турецкого потока») атаковали 22 дрона. Три беспилотника пытались ударить по компрессорной станции «Казачья» («Южный поток»), еще один — по станции «Береговая» («Голубой поток»).

Совместными действиями сил министерства обороны и мобильных оперативных групп атаки отражены, добавили в компании.

До этого ВСУ атаковали промзону в городе Невинномысске.

Ранее дроны-камикадзе ВСУ атаковали школу в Брянской области.

 
