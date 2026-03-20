Беспилотники сбили в Ростовской области

Беспилотники перехвачены в ходе отражения атаки в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском районе», — написал он.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Данные будут уточняться, добавил губернатор.
Накануне «Газпром» сообщил, что в период с 17 по 19 марта компрессорную станцию «Русская» (начало «Турецкого потока») атаковали 22 дрона. Три беспилотника пытались ударить по компрессорной станции «Казачья» («Южный поток»), еще один — по станции «Береговая» («Голубой поток»).
Совместными действиями сил министерства обороны и мобильных оперативных групп атаки отражены, добавили в компании.
До этого ВСУ атаковали промзону в городе Невинномысске.
Ранее дроны-камикадзе ВСУ атаковали школу в Брянской области.