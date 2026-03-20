Стало известно, как отличаются зарплаты таксистов в СНГ и ЕАЭС

Доходы водителей в странах СНГ и ЕАЭС заметно различаются. Так, зарплаты водителей в Санкт-Петербурге вдвое больше, чем в Узбекистане. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования мировой политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин накануне Всемирного дня таксиста 22 марта.

Экономист сослался на данные «Авито Подработки», согласно которым за декабрь 2025 года — январь 2026 года в Санкт-Петербурге водителям в сфере такси предлагали в среднем 91,9 тыс. рублей в месяц при частичной занятости, в Москве — 75 тыс. рублей. Еще ряд регионов — в том числе Тюменская, Томская, Тверская области и Хабаровский край — находились в диапазоне примерно 55–60 тыс. рублей, уточнил Мосягин.

«В Узбекистане через агрегаторы там работают 574,6 тыс. самозанятых водителей. Самая многочисленная группа — водители с годовым доходом от 1 млн до 5 млн сумов (около 34 тыс. рублей)», — отметил Мосягин.

По его словам, Казахстан по уровню зарплатных предложений для таксистов выглядит сопоставимо с Россией: в Астане на сайтах вакансий можно найти предложения для водителей такси в диапазоне 300–600 тыс. тенге в месяц, а в отдельных объявлениях — до 700–900 тыс. тенге (до 110 тыс. рублей по текущему курсу).

«В Минске (Белоруссия) работодатели чаще всего предлагают таксистам 2,5–5 тыс. белорусских рублей в месяц, а отдельные объявления доходят до 4 тыс. белорусских рублей и выше (110,7 тыс. рублей по текущему курсу). При этом в описаниях вакансий часто указывают, что компания берет на себя часть организационных расходов, например оформление или обслуживание автомобиля, что снижает нагрузку на водителя», — отметил Мосягин.

Он добавил, что в Киргизии средняя номинальная зарплата таксистов в январе 2026 года составила 45,8 тыс. сомов (около 54 тыс. рублей), сказал Мосягин. В Армении сами водители онлайн-такси во время февральских протестов говорили, что зарабатывают около 200 тыс. драмов в месяц (около 43 тыс. рублей), при этом жаловались на совокупные удержания и комиссии на уровне 25–31% дохода, уточнил экономист.

