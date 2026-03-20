У берегов Стамбула обнаружили загадочную боеголовку

IHA: боеголовку вынесло на берег Черного моря в Турции

Боеголовку от ракеты вынесло на берег Черного моря к северу от Стамбула. Об этом сообщает агентство IHA.

В публикации отмечается, что заряд обнаружили жители деревни Ялыкей на местном пляже в провинции Стамбул.

На место находки были вызваны жандармы. Специалисты осмотрели боеголовку и установили, что она не содержит взрывчатых веществ. Саперы уничтожили заряд, говорится в публикации.

В феврале представители Береговой охраны Румынии сообщили, что обломки беспилотника (БПЛА) были обнаружены на пляже румынского курорта Мамая на Черном море.

Как отмечается, вынесенные на берег металлические фрагменты дрона обнаружил прохожий, который сообщил о находке по телефону экстренным службам. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обеспечили зону безопасности, после чего прокуратура уезда Констанца начала расследование.

Министр обороны страны Раду Мируцэ сообщил в интервью телеканалу Antena 3, что фрагменты БПЛА исследовали специалисты.

Ранее поляк нашел обломки неопознанного воздушного объекта у границы с Украиной.