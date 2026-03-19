Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине. Орбану готовят «неизбежную расплату»

Саммит Евросоюза не смог утвердить военный кредит Украине в размере €90 млрд. Решение заблокировали Венгрия и Словакия. Они обосновали свою позицию тем, что Украина остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По информации Politico, Брюссель намерен «обуздать» премьера Венгрии Виктора Орбана и готовит для него «неизбежную расплату». Тем временем Владимир Зеленский заявил, что заблокированный кредит — единственный вариант финансирования украинской армии.

Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Евросоюза (ЕС) об утверждении военного кредита Украине в размере €90 млрд на 2026–2027 годы, следует из документа по итогам встречи.

«Европейский совет обсудил последние события на Украине. Текст заявления в приложении 2/26 решительно поддержали главы 25 [из 27] государств ЕС. Европейский совет вернется к этому вопросу на следующем заседании», — отмечается в коммюнике.

Несмотря на это, ЕС рассчитывает, что Украина начнет получать финансирование уже в апреле . Однако какие-либо новые решения по кредиту в документе не упоминались.

В итоговом документе также содержится призыв к «активизации взаимодействия с третьими странами для содействия в сокращении оставшегося дефицита в €30 млрд в финансах Украины».

По информации Euractiv, обсуждение украинского вопроса на саммите ЕС проходило «тяжело», поскольку Венгрия, Словакия и другие страны блока обменялись «неожиданно резкими заявлениями» . Внимание участников встречи было привлечено к позиции Будапешта, который наложил вето на предоставление кредита из-за остановки Украиной поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Как пишет Politico, глава Евросовета Антониу Кошта назвал поведение премьер-министра Венгрии неприемлемым. Он обратил внимание, что ни один европейский лидер не пересекал «эту красную линию».

Однако Орбан ответил, что Будапешт имеет право блокировать решения ЕС. Премьер Словакии Роберт Фицо в свою очередь заявил, что Братислава, которая также лишилась российской нефти, вынуждена расплачиваться за сложившуюся ситуацию. Он поддержал позицию Венгрии.

Украина остановила прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с 27 января — якобы из-за его повреждений. Прекращение транзита затронуло Венгрию и Словакию. Будапешт в ответ заблокировал не только экспорт дизеля на украинский рынок, но и выделение европейского военного кредита Киеву.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Орбану звонками от украинских военнослужащих. После этого венгерский политик заявил, что его семья уже получила угрозы от украинцев, однако заверил, что Киев ничего не добьется от Будапешта при помощи шантажа.

Как ЕС ответит Венгрии

Тем временем в Брюсселе готовят для Орбана «неизбежную расплату», сообщает Politico. Источники издания заявили, что ЕС намерен «обуздать» политика.

В частности, планировалось подать на него в суд за препятствование предоставлению кредита. Однако от судебного разбирательства отказались, поскольку это «потребует слишком много времени», а ЕС нуждается в краткосрочном решении проблемы с украинским кредитом.

«Хотя блок до сих пор избегал крупной конфронтации с Венгрией — например, он не лишил Будапешт права голоса — этот осторожный расчет вполне может измениться после выборов [в Венгрии в апреле] <…> Орбан переступил красную линию», — говорится в публикации.

Министр по делам Европы и северного сотрудничества Швеции Джессика Розенкранц назвала поведение Венгрии «низким» и заявила о готовности рассмотреть применение против нее правовых механизмов — в частности, седьмую статью договора ЕС, которая допускает лишение страны права голоса в объединении.

Сейчас перед ЕС стоит вопрос в том, как заставить Венгрию одобрить кредит Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе перед саммитом лидеров ЕС.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кредит ЕС — это единственный вариант финансирования украинской армии .

«Мы рассчитываем на то, что страны ЕС найдут способы решения этой проблемы. Альтернативы кредиту в €90 млрд нет», — подчеркнул он.

По мнению украинского лидера, поддержка вооруженных сил Украины не должна прерываться.