Орбан назвал законным блокировку кредита Евросоюза для Украины

Венгрия имеет полное право блокировать предоставление Евросоюзом кредита Украине на €90 млрд. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по завершении саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Когда в декабре Совет ЕС принял решение о выделении этих денег украинцам, три страны — Венгрия, Словакия и Чехия — отказались участвовать в этой инициативе, но с тех пор ситуация изменилась, поскольку украинцы установили нефтяную блокаду Венгрии, отметил Орбан.

«В то же время процесс принятия решения о выделении кредита еще до конца не завершен, и с юридической точки зрения ситуация абсолютно ясна: мы имеем на это право», — сказал Орбан.

Он отметил, что Брюссель хочет предоставить Киеву кредит за счет общего займа стран сообщества, но для этого необходимо единогласно одобрить еще один отдельный документ, что Венгрия и Словакия сделать отказываются.

19 марта на саммите Евросоюза не смогли утвердить военный кредит Украине. Решение заблокировали Венгрия и Словакия, обосновав свою позицию тем, что Украина остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По информации Politico, Брюссель намерен «обуздать» Орбана и готовит для него «неизбежную расплату».

Ранее дипломаты рассказали о раздоре на саммите ЕС из-за жесткой позиции Орбана.