Козероги следят за новостями чаще всех, а Рыбы читают криминал

20 марта — Всемирный день астрологии. Как оказалось, политика и экономика входят в число наиболее востребованных тем у россиян вне зависимости от знака зодиака. При этом криминальные хроники чаще читают Рыбы, материалы о науке — Близнецы.

Это показало исследование Дзена, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

За новостями своего города чаще других следят Львы. Публикации о путешествиях более востребованы у Скорпионов, о спорте — у Овнов. События о культуре и природе чаще выбирают Водолеи, а материалы о светской жизни и шоу-бизнесе — Козероги.

Девы и Раки охотнее других делятся новостями с близкими, Львы и Тельцы — с подписчиками в социальных сетях, тогда как Рыбы чаще остальных готовы написать комментарий к публикации. Отказаться от обсуждения событий, даже если они вызвали эмоциональную реакцию, свойственно Водолеям.

По данным исследования, 59% россиян независимо от знака зодиака читают новости несколько раз в день. При этом наиболее активно новостную ленту открывают Козероги. Они же чаще остальных самостоятельно обращаются к новостным агрегаторам и сайтам СМИ (69%). Далее следуют Раки (65%) и Девы (62%).

Среди источников новостей Львы, Козероги и Тельцы чаще всего выбирают новостные сервисы — такой вариант отметили по 57% представителей этих знаков. При этом Львы и Овны активнее других прибегают к печатной информации, а Водолеи чаще остальных узнают о произошедших событиях из социальных сетей и мессенджеров.

Когда одно событие заполняет новостную повестку, Весы чаще других следят за его развитием. Стрельцы возвращаются к теме позже и читают дайджесты с полной хронологией. Рыбы чаще обращаются к экспертным разборам, а Тельцы склонны не реагировать на резонансные новости.

Ранее россияне рассказали, кому больше доверяют — астрологам или нейросетям.

 
Теперь вы знаете
Клещи «мутанты» атаковали Россию. Как спастись от кровососов
