Ученый назвал пять профессий, где больше всего людей-сов

Генетик Крутовский: люди с хронотипом совы склонны к научной и творческой работе

Среди ученых, музыкантов, программистов, художников, писателей и других среди людей творческих профессий значительно больше «сов», чем в среднем в популяции, объяснил «Газете.Ru» генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

«Некоторые исследования показывают, что «совы» чаще демонстрируют более гибкое мышление, лучшую способность к дивергентному мышлению (генерации новых идей) и склонность к нестандартным решениям. Это может быть связано с особенностями работы дофаминовой системы мозга, которая участвует в мотивации, поиске новизны и творческом мышлении», — рассказал ученый.

Кроме того, люди с поздним хронотипом часто живут в ритме, отличающемся от большинства.

«Такая асинхронность с социальными ритмами может способствовать более независимому мышлению, меньшему конформизму и большей склонности к экспериментированию. Это качества, которые часто связаны с научной и творческой деятельностью. У многих людей вечером снижается когнитивный контроль префронтальной коры, который отвечает за строгую фильтрацию идей. Это приводит к меньшей цензуре мыслей, появлению необычных ассоциаций и повышенной креативности. Поэтому для некоторых людей вечер и ночь оказываются наиболее продуктивным временем для идей», — объяснил Крутовский.

Кроме того, по его словам, хронотип частично связан с генами, влияющими на нейромедиаторы мозга, регулирующие нейропластичность и сон. Некоторые из этих генов также связаны с творческими способностями и склонностью к исследовательскому поведению.

«Однако необходимо отметить, что это статистическая связь, а не строго прямой причинный механизм. Многие известные ученые и творческие личности работали преимущественно ночью. Исторические примеры «сов» — Чарльз Дарвин, Марсель Пруст, Федор Достоевский и Никола Тесла. Они отмечали, что ночью им легче сосредоточиться и думать. Но важно помнить, что и «жаворонки», и «совы» могут быть одинаково успешными — просто их периоды максимальной продуктивности приходятся на разное время суток», — заключил Крутовский.

