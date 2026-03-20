В конгрессе заявили, что США и РФ продолжают вести переговоры по Украине

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта с участием США продолжаются. Об этом заявила в социальной сети Х член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна.

«Мирные переговоры с Россией все еще активно ведутся, и нет указания на то, что они (Россия. — «Газета.Ru») помогают Ирану. Те, что говорят иначе, лгут», — написала она.

Трехсторонний формат переговоров Россия — США — Украина поставили на паузу на фоне обострения на Ближнем Востоке и перегруженности Вашингтона другими проблемами. В Кремле и парламенте подчеркнули, что прямые контакты Москвы и США при этом сохраняются. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американская сторона сообщала о возможном скором возобновлении процесса.

Что говорят в Кремле, на Банковой и в Вашингтоне о причинах паузы и перспективах диалога — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Каллас назвала проблемой переключение внимания США с Украины на Ближний Восток.

 
