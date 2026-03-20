В России снова подорожал кофе

Молотый кофе за год подорожал почти на 20%, зерновой — на 16%

Аналитики сервиса мониторинга «Ценозавр» провели исследование стоимости кофе в российских магазинах. Для этого были отобраны товары разных производителей, а цены проанализированы в торговых сетях нескольких городов России. Результаты показали, как изменилась стоимость популярных видов кофе с марта 2025 года.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Сильнее всего подорожал молотый кофе. За год его цена выросла на 19,2% и составила в среднем 583 рубля за упаковку весом 250 граммов.

Зерновой кофе прибавил 16%. Сейчас 250-граммовая пачка в среднем обойдется в 565,3 рубля.

Меньше всего подорожание затронуло растворимый кофе. Его стоимость увеличилась на 13,6%, достигнув в среднем 401,2 рубля за 95 граммов.

В исследовании учитывались средние цены без учета скидок и акционных предложений.

