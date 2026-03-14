В аэропорту Краснодара ввели дополнительные ограничения

Росавиация: дополнительные ограничения введены в аэропорту Краснодара
Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара (Пашковский). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:49 по московскому времени.

В пресс-службе Росавиации уточнили, что в соответствии с действующим NOTAM (извещение летному составу), краснодарский аэропорт принимает и выпускает регулярные рейсы в период с 09:00 до 19:00.

В публикации также отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны России, прошлой ночью силами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены 176 украинских беспилотников в российских регионах, 25 из которых уничтожили в Краснодарском крае.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.

 
