Выросло число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Число погибших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску 10 марта выросло с семи до восьми. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз во время первого заседания Общественной палаты Брянской области седьмого созыва, передает ТАСС.

«Большое горе для родных, близких. По последним данным, окончательным, погибло восемь человек, 47 было ранено», — сказал он.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля». Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты Брянска.

12 марта стало известно, что российские военнослужащие сбросили на позиции украинских военных авиабомбы весом в полтонны с надписью «За Брянск». Таким образом, как пишет Telegram-канал «Позывной Герань», российские бойцы отомстили ВСУ за атаку на мирных жителей Брянска.

