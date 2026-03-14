В одном из российских аэропортов введны временные ограничения

Росавиация: аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы
В аэропорту Калуги Грабцево ввели временные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

По данным ведомства, аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого в аэропорту Краснодара были введены временные ограничения.

В пресс-службе Росавиации уточнили, что в соответствии с действующим NOTAM (извещение летному составу), краснодарский аэропорт принимает и выпускает регулярные рейсы в период с 09:00 до 19:00.

В публикации также отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

13 марта Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Республикой Татарстан.

Ранее в ЛНР два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на грузовой поезд.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!