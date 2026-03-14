В одном из российских аэропортов введны временные ограничения

В аэропорту Калуги Грабцево ввели временные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.
По данным ведомства, аэропорт временно не принимает и не выпускает рейсы.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
До этого в аэропорту Краснодара были введены временные ограничения.
В пресс-службе Росавиации уточнили, что в соответствии с действующим NOTAM (извещение летному составу), краснодарский аэропорт принимает и выпускает регулярные рейсы в период с 09:00 до 19:00.
13 марта Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Республикой Татарстан.
Ранее в ЛНР два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на грузовой поезд.