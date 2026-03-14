Трамп отклонил предложение Путина по иранскому урану

Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение своего российского коллеги Владимира Путина по вывозу иранского урана в Россию. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Путин предложил передать России около 450 кг обогащенного урана с концентрацией 60%.

Отмечается, что такого запаса урана достаточно для создания более 10 ядерных бомб при условии его дальнейшего обогащения.

Накануне генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял, что Россия готова принять иранский обогащенный уран и вернуть Исламской Республике уран более низкого, даже природного уровня обогащения.

Лихачев также заявил, что российская сторона оповестила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране.

На прошлой неделе «Росатом» на фоне военной операции Израиля и США против Ирана объявил о полной остановке строительных работ на АЭС «Бушер» в Исламской Республике. 3 марта сотрудников корпорации начали эвакуировать с этой электростанции.

Ранее Лихачев рассказал о планах «Росатома» по строительству новых блоков АЭС «Бушер» в Иране.

 
Рекордная волна новых ГОСТов: зачем изменят 2000 стандартов и как это повлияет на продукты
