Россиян предупредили, какая техника чаще всего ломается при скачках напряжения

Нестабильное напряжение в бытовой сети, проявляющееся в мерцании света, — это проблема, которая может привести к преждевременному выходу из строя бытовой техники и создать риски возгорания. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

«Нормальным номинальным напряжением для потребителей в однофазных сетях считается 230 вольт с допустимыми отклонениями в пределах 10%», — объяснил он.

Отклонения могут быть как в сторону повышения (импульсные скачки(перенапряжения), длительные превышения), так и в сторону понижения (просадки). Каждый тип отклонения по-разному воздействует на различные типы бытовых приборов. Импульсные скачки — это кратковременные (микросекундные) резкие всплески напряжения в электросети, превышающие норму в разы (иногда до 4000-6000 В). Они вызывают пробой изоляции, перегрев и мгновенный выход из строя чувствительной электроники. Их основные причины — это грозовые разряды (молнии) и коммутации мощного оборудования. Длительные превышения номинала наиболее губительны для техники с электродвигателями и компрессорами, в то время как кратковременные, но резкие импульсные скачки представляют угрозу для любого устройства микроэлектроники.

«Первыми выходят из строя приборы с электродвигателями, компрессорами и сложной электроникой. Длительное напряжение в 250-260 вольт вызывает перегрев и разрушение изоляции обмоток двигателей в холодильниках, кондиционерах и стиральных машинах, что через несколько недель или месяцев приводит к замыканию. Мгновенные импульсные скачки, например от сварочных работ или грозы, сжигают микропроцессорные блоки управления в современной технике — от телевизоров до котлов отопления. Наиболее уязвимы инверторные устройства, такие как современные холодильники и стиральные машины, где чувствительная электроника напрямую управляет двигателем», — рассказал эксперт.

При мерцании ламп следует обратиться в управляющую компанию для замера напряжения. Если проблема не в общедомовых сетях, ее причиной часто бывает плохой контакт внутри квартиры: в щитке, распределительных коробках или даже в патроне. Ослабленные или окисленные соединения начинают искрить и греться, вызывая скачки. Поэтому необходим вызов электрика для ревизии всей внутренней проводки.

«Важно понимать, что обычные сетевые фильтры-удлинители не защищают от перепадов напряжения. Они лишь подавляют высокочастотные помехи. Для комплексной защиты рекомендуется устанавливать в электрощит реле контроля напряжения, отключающее питание при выходе за безопасные пределы, и устройство защиты от импульсных перенапряжений. Для особо чувствительной техники (например, компьютеров) эффективны источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения, которые сглаживают скачки и просадки», — резюмировал профессор.

