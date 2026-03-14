В Иране отвергли обвинения в запуске ракеты в сторону Турции

Армия Ирана отвергает обвинения в запуске ракеты в направлении Турции и призывает к расследованию ситуации. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия».

В пятницу, 13 марта, Минобороны Турции заявило об уничтожении силами НАТО еще одной ракеты, выпущенной из Ирана и вошедшей в воздушное пространство республики.

«ВС Ирана опровергают любой запуск ракеты в сторону дружественной соседней Турции», — говорится в заявлении штаба.

Иранские военнослужащие отметили необходимость изучения ситуации, указав на стремление США и Израиля испортить отношения Ирана с Турцией.

5 марта Турция вызвала посла Ирана после того, как рядом с ее территорией была сбита баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана. По данным The New York Times, целью ракеты могла быть американская авиабаза Инджирлик. Генсек НАТО Марк Рютте в связи с этим допустил возможность применения 5-й статьи договора о коллективной обороне альянса против Ирана. В Тегеране отвергли обвинения и назвали свои отношения с Анкарой дружескими.

Ранее иранские беспилотники упали на территории Азербайджана.