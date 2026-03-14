Стали известны самые популярные рецепты бутербродов у россиян

Россияне предпочитают горячие и сытные бутерброды
Goskova Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

14 марта отмечается День бутерброда. Как оказалось, для россиян идеальный бутерброд — горячий и сытный. Он во многом напоминает мини-пиццу. Это показало исследование медиаплатформы Food.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным аналитиков, пик интереса к бутербродам у россиян наступает в декабре, когда рецепты ищут почти в четыре раза чаще, чем в течение года. Это связано с тем, что перед Новым годом люди выбирают, какие закуски подать на стол.

Второй значимый всплеск интереса к рецептам приходится на май: в этот период россияне смотрели их в 1,5 раза чаще, чем месяцем ранее. Аналитики связывают это с сезоном шашлыков и выездов на природу.

Для россиян идеальный сэндвич — горячий и сытный. Он во многом напоминает мини-пиццу. Такой бутерброд стабильно занимает первое место по популярности у пользователей. В списке ингредиентов — вареная колбаса, сыр, помидоры, маринованные огурцы, чеснок, майонез и хлеб.

Вторую строчку неожиданно заняли луковые бутерброды: яичную смесь с луком наливают на ломтики хлеба как начинку и обжаривают. Замыкают тройку лидеров горячие бутерброды с картошкой, луком, сыром, яйцом и зеленью.

Сохраняют пользователи обычно более сложные рецепты блюда. Лидерами стали крок-месье — французские горячие сэндвичи с лососем и без, а также разнообразные брускетты (с баклажанами, бужениной, лисичками, курицей), бутерброды с тунцом в разных вариациях и с разными намазками.

Декабрь традиционно становится самым «бутербродным». В топе просмотров по-прежнему начинка из шпрот, но также удерживают лидерство и более праздничные варианты. И почти все они — с рыбой.

Чаще всего рецептами бутербродов интересовались жители Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и Самары.

Во всех пяти городах неизменными лидерами остаются три рецепта: луковые бутерброды, мини-пиццы и горячие бутерброды с картошкой. Жители четырех городов также сходятся во мнении, что закуски со шпротами на праздничном столе должны быть обязательно. А вот краснодарцы вместо новогодней классики предпочитают бутерброды с тунцом, делая выбор в пользу более легкой и полезной начинки.

Ранее врач предупредила об опасности «синдрома чая с бутербродом».

 
