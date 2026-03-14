Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Израиле объявили воздушную тревогу после запуска ракет из Ирана

ТАСС: сирены были слышны в районе Тель-Авива после запуска ракет из Ирана
Itai Ron/Reuters

Сирены воздушной тревоги были слышны в районе Тель-Авива в связи с запуском ракет из Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Корпуса стражей иранской революции (КСИР), Иран в 46-й раз за время эскалации выпустил ракеты по Израилю. Там отметили, что иранская армия использовала сверхтяжелые ракеты Khorramshahr, Kheibar Shehan, Emad и Qadr.

Накануне КСИР сообщал о нанесении ударов по 10 местам, где могли находиться представители руководства Израиля. В заявлении уточнялось, что семь из 10 атакованных целей находились в Тель-Авиве, две — в Ришон-ле-Ционе и одна — в Шохаме.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране сообщили о проведении мощнейшей атаки на объекты США и Израиля с начала конфликта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
