В Израиле объявили воздушную тревогу после запуска ракет из Ирана

ТАСС: сирены были слышны в районе Тель-Авива после запуска ракет из Ирана

Сирены воздушной тревоги были слышны в районе Тель-Авива в связи с запуском ракет из Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Корпуса стражей иранской революции (КСИР), Иран в 46-й раз за время эскалации выпустил ракеты по Израилю. Там отметили, что иранская армия использовала сверхтяжелые ракеты Khorramshahr, Kheibar Shehan, Emad и Qadr.

Накануне КСИР сообщал о нанесении ударов по 10 местам, где могли находиться представители руководства Израиля. В заявлении уточнялось, что семь из 10 атакованных целей находились в Тель-Авиве, две — в Ришон-ле-Ционе и одна — в Шохаме.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране сообщили о проведении мощнейшей атаки на объекты США и Израиля с начала конфликта.