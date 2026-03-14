Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Депутат Рады сообщил, что десятки его коллег хотят сложить полномочия

Юрченко: до 60 депутатов Рады написали заявления о сложении мандатов
Clodagh Kilcoyne/Pool/AP

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко в эфире украинского телеканала «Новости.Live» сообщил, что до 60 его коллег написали заявление о сложении мандатов.

По его словам, причиной стали низкие зарплаты.

«Долгая каденция, что-то не устраивает, устали, низкая зарплата в 50 тысяч гривен (более $1100 долларов или почти ₽90 тысяч. — «Газета.Ru»)», — поделился Юрченко.

13 марта первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Андрей Мотовиловец заявил, что расходы, не связанные с Вооруженными силами, могут быть остановлены на Украине.

11 марта исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива Александр Буюкли заявил, что на Украине продукты могут подорожать примерно на 10% в связи с ростом цен на топливо. По его словам, проблема кроется в росте стоимости логистики. За последнюю неделю дизель и удобрения резко подорожали.

В тот же день газета Politico написала, что бюджет Украины после одобрения нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) может обеспечить финансирование расходов до начала мая, что чуть дольше, чем ожидалось ранее.

Ранее в Финляндии признали, что больше не в состоянии помогать Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!